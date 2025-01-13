سعر Ombre (OMB)
سعر Ombre (OMB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OMB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ombre الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.63
- تغيير سعر Ombre خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ombre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ombre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ombre مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ombre مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-21.60%
|60 يوم
|$ 0
|+27.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ombre: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ombre is a cryptonote currency with solid strong security, privacy and untraceability features. Our mission is to enhance the cryptonote protocol to provide a fast, secure and user friendly coin. Fast transactions - A 60 second block time increases transaction speed, without comprimising security. High level of privacy - An enforced ring-mixin size of 10 ensures safety from blockchain analysis. Transparent funding - An innovative developer funding system is build in the blockchain and ensures long-term active development without requiring trust from the community. We do not have a premine. Instead we have a project development reward that causes coins to unlock with every block that is found. The algorithm will start with unlocking 6% of the block reward but gradually reduces to 0% in the next 10 years. In total a maximum of 2% of the total coin supply will be unlocked for development.
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