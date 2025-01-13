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سعر Olympus v1 (OHM) المباشر لليوم هو USD 126.87 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OHM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Olympus v1 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.93K - تغيير سعر Olympus v1 خلال اليوم هو +6.32% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Olympus v1 (OHM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +7.54 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +9.0649503090 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +36.0695089230 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +34.01678441056002 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +7.54 +6.32% 30 يوم $ +9.0649503090 +7.15% 60 يوم $ +36.0695089230 +28.43% 90 يوم $ +34.01678441056002 +36.64%

تحليل سعر Olympus v1 (OHM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Olympus v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 119.04$ 119.04 $ 119.04 24 ساعة مرتفع $ 127.04$ 127.04 $ 127.04 عالية طوال الوقت $ 496.87$ 496.87 $ 496.87 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) +6.32% تغير السعر (7 أيام) +2.65%

معلومات سوق Olympus v1 (OHM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: