سعر Olympus v1 (OHM)
سعر Olympus v1 (OHM) المباشر لليوم هو USD 126.87. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OHM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Olympus v1 الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.93K
- تغيير سعر Olympus v1 خلال اليوم هو +6.32%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +7.54 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +9.0649503090 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +36.0695089230 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Olympus v1 مقابل USD هو $ +34.01678441056002 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +7.54
|+6.32%
|30 يوم
|$ +9.0649503090
|+7.15%
|60 يوم
|$ +36.0695089230
|+28.43%
|90 يوم
|$ +34.01678441056002
|+36.64%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Olympus v1: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.21%
+6.32%
+2.65%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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