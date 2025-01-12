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سعر Olumpec Terch (OLUMPC) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 6.08K . يتم تحديث سعر OLUMPC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Olumpec Terch الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.89 - تغيير سعر Olumpec Terch خلال اليوم هو +0.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.81M

أداء سعر Olumpec Terch (OLUMPC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Olumpec Terch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Olumpec Terch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Olumpec Terch مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Olumpec Terch مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.18% 30 يوم $ 0 -18.35% 60 يوم $ 0 -18.76% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Olumpec Terch (OLUMPC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Olumpec Terch: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00236598$ 0.00236598 $ 0.00236598 تغير السعر (1 ساعة) +0.15% تغير السعر (1يوم) +0.18% تغير السعر (7 أيام) -12.26%

معلومات سوق Olumpec Terch (OLUMPC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: