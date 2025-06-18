سعر OliXRP (OLX)
سعر OliXRP (OLX) المباشر لليوم هو USD 0.03852344. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 227.29K. يتم تحديث سعر OLX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OliXRP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OliXRP خلال اليوم هو -11.37%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 5.90M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OLX مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OLX.
خلال اليوم، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ -0.00494262533047393 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00494262533047393
|-11.37%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OliXRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.95%
-11.37%
-17.91%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OLX is a utility token on the XRP Ledger powering a trader-centric ecosystem built around real tools and rewards. It grants access to premium indicators (JMS and MAC), private Discord membership, and special trading features. Alongside OLX, the CFH token allows liquidity providers to earn monthly XRP rewards. Together, OLX and CFH create a sustainable, reward-based environment for serious retail traders using technical tools—not hype.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OliXRP (OLX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OLX والتوكن الشاملة الآن!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OLX إلى VND
₫1,013.7443236
|1 OLX إلى AUD
A$0.0593260976
|1 OLX إلى GBP
￡0.0285073456
|1 OLX إلى EUR
€0.0331301584
|1 OLX إلى USD
$0.03852344
|1 OLX إلى MYR
RM0.1633393856
|1 OLX إلى TRY
₺1.5228315832
|1 OLX إلى JPY
¥5.593603488
|1 OLX إلى RUB
₽3.0237048056
|1 OLX إلى INR
₹3.328425216
|1 OLX إلى IDR
Rp631.5317022336
|1 OLX إلى KRW
₩52.8441435856
|1 OLX إلى PHP
₱2.1885166264
|1 OLX إلى EGP
￡E.1.9307948128
|1 OLX إلى BRL
R$0.2114936856
|1 OLX إلى CAD
C$0.0523918784
|1 OLX إلى BDT
৳4.7091053056
|1 OLX إلى NGN
₦59.449372608
|1 OLX إلى UAH
₴1.5998784632
|1 OLX إلى VES
Bs3.92939088
|1 OLX إلى PKR
Rs10.9129200832
|1 OLX إلى KZT
₸19.9809526248
|1 OLX إلى THB
฿1.2566346128
|1 OLX إلى TWD
NT$1.1375971832
|1 OLX إلى AED
د.إ0.1413810248
|1 OLX إلى CHF
Fr0.0312039864
|1 OLX إلى HKD
HK$0.3020237696
|1 OLX إلى MAD
.د.م0.3509485384
|1 OLX إلى MXN
$0.73194536