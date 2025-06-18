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سعر OliXRP (OLX) المباشر لليوم هو USD 0.03852344 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 227.29K . يتم تحديث سعر OLX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OliXRP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OliXRP خلال اليوم هو -11.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 5.90M

أداء سعر OliXRP (OLX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ -0.00494262533047393 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OliXRP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00494262533047393 -11.37% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OliXRP (OLX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OliXRP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03852346$ 0.03852346 $ 0.03852346 24 ساعة مرتفع $ 0.04369855$ 0.04369855 $ 0.04369855 عالية طوال الوقت $ 0.04826848$ 0.04826848 $ 0.04826848 تغير السعر (1 ساعة) -1.95% تغير السعر (1يوم) -11.37% تغير السعر (7 أيام) -17.91%

معلومات سوق OliXRP (OLX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: