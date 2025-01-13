سعر Olen Mosk (OLEN)
سعر Olen Mosk (OLEN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OLEN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Olen Mosk الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 275.58
- تغيير سعر Olen Mosk خلال اليوم هو -3.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.10%
|30 يوم
|$ 0
|-32.45%
|60 يوم
|$ 0
|-62.74%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Olen Mosk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.71%
-3.10%
-16.69%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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