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سعر Olen Mosk (OLEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OLEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Olen Mosk الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 275.58 - تغيير سعر Olen Mosk خلال اليوم هو -3.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Olen Mosk (OLEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Olen Mosk مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -3.10% 30 يوم $ 0 -32.45% 60 يوم $ 0 -62.74% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Olen Mosk (OLEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Olen Mosk: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01163962$ 0.01163962 $ 0.01163962 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -3.10% تغير السعر (7 أيام) -16.69%

معلومات سوق Olen Mosk (OLEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: