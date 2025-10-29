معلومات سعر OKX Mascot (WALLY) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00780088$ 0.00780088 $ 0.00780088 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -2.14% تغير السعر (7 أيام) +4.27% تغير السعر (7 أيام) +4.27%

سعر OKX Mascot (WALLY) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WALLY بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWALLY على الإطلاق هو $ 0.00780088، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WALLY -- على مدار الساعة الماضية، -2.14% على مدار 24 ساعة، و +4.27% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OKX Mascot (WALLY)

القيمة السوقية $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.25K$ 6.25K $ 6.25K إمداد دورة التداول 999.97M 999.97M 999.97M إجمالي العرض 999,970,448.449221 999,970,448.449221 999,970,448.449221

القيمة السوقية الحالية لـ OKX Mascot هي $ 6.25K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WALLY يبلغ 999.97M، مع إجمالي عرض 999970448.449221. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.25K.