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سعر OKX BETH (BETH) المباشر لليوم هو USD 3,278.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OKX BETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.95M - تغيير سعر OKX BETH خلال اليوم هو +0.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OKX BETH (BETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OKX BETH مقابل USD هو $ +4.96 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OKX BETH مقابل USD هو $ -517.7059456140 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OKX BETH مقابل USD هو $ -29.9945161620 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OKX BETH مقابل USD هو $ +658.6017226076895 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +4.96 +0.15% 30 يوم $ -517.7059456140 -15.79% 60 يوم $ -29.9945161620 -0.91% 90 يوم $ +658.6017226076895 +25.14%

تحليل سعر OKX BETH (BETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OKX BETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,226.94$ 3,226.94 $ 3,226.94 24 ساعة مرتفع $ 3,314.84$ 3,314.84 $ 3,314.84 عالية طوال الوقت $ 4,091.09$ 4,091.09 $ 4,091.09 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) +0.15% تغير السعر (7 أيام) -9.71%

معلومات سوق OKX BETH (BETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: