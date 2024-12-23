سعر Okuru (XOT)
سعر Okuru (XOT) المباشر لليوم هو USD 9.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 556.38K. يتم تحديث سعر XOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Okuru الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.36K
- تغيير سعر Okuru خلال اليوم هو +1.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.17K
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خلال اليوم، كان سعر Okuru مقابل USD هو $ +0.142292 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Okuru مقابل USD هو $ -0.2297746250 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Okuru مقابل USD هو $ -0.2450759750 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Okuru مقابل USD هو $ +1.490570414624569 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.142292
|+1.56%
|30 يوم
|$ -0.2297746250
|-2.48%
|60 يوم
|$ -0.2450759750
|-2.64%
|90 يوم
|$ +1.490570414624569
|+19.21%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Okuru: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
+1.56%
+31.34%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Okuru is a platform that empowers you to be in full control of your finances, for this, we have developed our Multi-chain Project Token called Okuru or XOT (Okuru Token) for short, a Decentralized peer-to-peer Currency, build for your independency. XOT´s goal is to make decentralized finances accessible to as many people as possible. In doing so, we develop new applications and support independent projects and Community Powered Utilities that enable new use-cases and markets for XOT. Today XOT is used as a bridge currency for foreign Fiat transactions, Centralized & Decentralized payments, and allows people to take out small loans. XOT's push toward new markets is without end.
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