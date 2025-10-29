معلومات سعر OKBOK (OKBOK) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.000335$ 0.000335 $ 0.000335 أدنى سعر $ 0.0000088$ 0.0000088 $ 0.0000088 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +1.30% تغير السعر (7 أيام) +1.30%

سعر OKBOK (OKBOK) في الوقت الحقيقي هو $0.00000892. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OKBOK بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOKBOK على الإطلاق هو $ 0.000335، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000088.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OKBOK -- على مدار الساعة الماضية، -- على مدار 24 ساعة، و +1.30% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OKBOK (OKBOK)

القيمة السوقية $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.92K$ 8.92K $ 8.92K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OKBOK هي $ 8.92K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OKBOK يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.92K.