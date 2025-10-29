معلومات سعر OKBDOGE (OKBDOGE) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.28% تغير السعر (1يوم) -2.50% تغير السعر (7 أيام) -1.82%

سعر OKBDOGE (OKBDOGE) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OKBDOGE بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOKBDOGE على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OKBDOGE +0.28% على مدار الساعة الماضية، -2.50% على مدار 24 ساعة، و -1.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OKBDOGE (OKBDOGE)

القيمة السوقية $ 57.61K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.61K إمداد دورة التداول 210.00B إجمالي العرض 210,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OKBDOGE هي $ 57.61K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OKBDOGE يبلغ 210.00B، مع إجمالي عرض 210000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.61K.