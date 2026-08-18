سعر oil inu اليوم

السعر المباشر لمشروع oil inu (OILINU) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.83% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OILINU الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OILINU.

يحتل oil inu حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17,334.3، مع عرض متداول قدره 999.05M OILINU. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OILINU بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OILINU بمقدار +0.24% خلال الساعة الماضية و+12.07% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق oil inu (OILINU)

القيمة السوقية $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K إمداد دورة التداول 999.05M 999.05M 999.05M إجمالي العرض 999,052,347.768112 999,052,347.768112 999,052,347.768112

القيمة السوقية الحالية لـ oil inu هي $ 17.33K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OILINU يبلغ 999.05M، مع إجمالي عرض 999052347.768112. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.33K.