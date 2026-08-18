سعر Oil Exchange اليوم

السعر المباشر لمشروع Oil Exchange (OILX) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OILX الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OILX.

يحتل Oil Exchange حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16,191.15، مع عرض متداول قدره 999.81M OILX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OILX بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OILX بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-12.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Oil Exchange (OILX)

القيمة السوقية $ 16.19K$ 16.19K $ 16.19K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 16.19K$ 16.19K $ 16.19K إمداد دورة التداول 999.81M 999.81M 999.81M إجمالي العرض 999,807,660.87295 999,807,660.87295 999,807,660.87295

القيمة السوقية الحالية لـ Oil Exchange هي $ 16.19K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OILX يبلغ 999.81M، مع إجمالي عرض 999807660.87295. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 16.19K.