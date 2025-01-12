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سعر Oia Oia Cat (OIACAT) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.89K . يتم تحديث سعر OIACAT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oia Oia Cat الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.49 - تغيير سعر Oia Oia Cat خلال اليوم هو -0.46% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Oia Oia Cat (OIACAT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.46% 30 يوم $ 0 -62.19% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oia Oia Cat (OIACAT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oia Oia Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.34% تغير السعر (1يوم) -0.46% تغير السعر (7 أيام) -27.10%

معلومات سوق Oia Oia Cat (OIACAT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: