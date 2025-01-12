سعر Oia Oia Cat (OIACAT)
سعر Oia Oia Cat (OIACAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.89K. يتم تحديث سعر OIACAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oia Oia Cat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 106.49
- تغيير سعر Oia Oia Cat خلال اليوم هو -0.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M
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خلال اليوم، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oia Oia Cat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.46%
|30 يوم
|$ 0
|-62.19%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oia Oia Cat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.34%
-0.46%
-27.10%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oia Oia Cat is a memecoin inspired by the viral meme featuring Ethel, a spinning cat beloved by internet fans. This project is built around the charm of the Oia Oia Cat meme, bringing its fun and humor into the crypto world. We’ve partnered with the official Oiacat TikTok creator, who regularly produces new and engaging content to keep the community connected and entertained. By combining the energy of viral internet culture with the accessibility of cryptocurrency, Oia Oia Cat aims to build a unique, fun-loving community for fans of the meme and crypto enthusiasts alike.
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