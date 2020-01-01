توكنوميكس OHO Blockchain (OHO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OHO Blockchain (OHO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OHO Blockchain (OHO) OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO. الموقع الرسمي: https://www.oho.ai اشتر OHO الآن!

توكنوميكس OHO Blockchain (OHO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OHO Blockchain (OHO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 30.84M $ 30.84M $ 30.84M إجمالي العرض: $ 45.00B $ 45.00B $ 45.00B العرض المتداول: $ 24.14B $ 24.14B $ 24.14B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 57.48M $ 57.48M $ 57.48M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.05413 $ 0.05413 $ 0.05413 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00127721 $ 0.00127721 $ 0.00127721 معرفة المزيد عن سعر OHO Blockchain (OHO)

توكنوميكس OHO Blockchain (OHO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OHO Blockchain (OHO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OHO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OHO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OHO، استكشف السعر المباشر لتوكن OHO!

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