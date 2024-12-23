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سعر OHO Blockchain (OHO) المباشر لليوم هو USD 0.00103694 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.04M . يتم تحديث سعر OHO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OHO Blockchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.33K - تغيير سعر OHO Blockchain خلال اليوم هو -2.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 24.14B

أداء سعر OHO Blockchain (OHO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ -0.0000033826 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ +0.0005888052 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ +0.0003454243193366927 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.92% 30 يوم $ -0.0000033826 -0.32% 60 يوم $ +0.0005888052 +56.78% 90 يوم $ +0.0003454243193366927 +49.95%

تحليل سعر OHO Blockchain (OHO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OHO Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00103278$ 0.00103278 $ 0.00103278 24 ساعة مرتفع $ 0.00107072$ 0.00107072 $ 0.00107072 عالية طوال الوقت $ 0.05413$ 0.05413 $ 0.05413 تغير السعر (1 ساعة) -0.78% تغير السعر (1يوم) -2.92% تغير السعر (7 أيام) -9.29%

معلومات سوق OHO Blockchain (OHO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: