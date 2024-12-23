سعر OHO Blockchain (OHO)
سعر OHO Blockchain (OHO) المباشر لليوم هو USD 0.00103694. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.04M. يتم تحديث سعر OHO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OHO Blockchain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 140.33K
- تغيير سعر OHO Blockchain خلال اليوم هو -2.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 24.14B
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خلال اليوم، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ -0.0000033826 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ +0.0005888052 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OHO Blockchain مقابل USD هو $ +0.0003454243193366927 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.92%
|30 يوم
|$ -0.0000033826
|-0.32%
|60 يوم
|$ +0.0005888052
|+56.78%
|90 يوم
|$ +0.0003454243193366927
|+49.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OHO Blockchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.78%
-2.92%
-9.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OHO Blockchain is a fast, scalable, smart contract capable, EVM compatible, eco-friendly and secure PoA platform with 3-second finality and low fees. It is fully equipped with a variety of universal & user-friendly tools. OHO Coin is the native cryptocurrency for OHO Blockchain, and can be safely kept on OHO wallets, MetaMask or hardware wallets. Using Proof of Authority (POA) consensus, the finality of an OHO transaction is around 3 seconds or less, and each transaction costs around only 0.0001 OHO.
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