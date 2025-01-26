سعر OGLONG (OGLG)
سعر OGLONG (OGLG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 436.41K. يتم تحديث سعر OGLG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OGLONG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.08K
- تغيير سعر OGLONG خلال اليوم هو -3.52%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.41B
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خلال اليوم، كان سعر OGLONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OGLONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OGLONG مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OGLONG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.52%
|30 يوم
|$ 0
|-43.41%
|60 يوم
|$ 0
|-50.19%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OGLONG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
-3.52%
-33.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OGLG is the native token of OGLong, the first-ever BTC-Fi launchpad fully owned by the OG Bitcoin community. INFRASTRUCTURE Our commitment at OGLONG goes beyond funding. We're building the infrastructural backbone for developers and users alike, featuring advanced tools for exploration, project tracking, and seamless interaction. Our platform ensures that you have a robust, scalable environment to grow and enhance the Bitcoin ecosystem. COMMUNITY Join OGLONG’s community-focused platform, dedicated exclusively to Bitcoin projects. It's where innovation meets a passionate collective, ready to drive change in the crypto space. Engage with projects you believe in, and be part of a movement shaping the future of blockchain, all within the dynamic world of Bitcoin.
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