توكنوميكس Oggy Inu (OGGY) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oggy Inu (OGGY)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oggy Inu (OGGY) What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders. الموقع الرسمي: https://oggyinu.com اشتر OGGY الآن!

توكنوميكس Oggy Inu (OGGY) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oggy Inu (OGGY)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 202.03K $ 202.03K $ 202.03K إجمالي العرض: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T العرض المتداول: $ 114,251.65T $ 114,251.65T $ 114,251.65T القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 202.03K $ 202.03K $ 202.03K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Oggy Inu (OGGY)

توكنوميكس Oggy Inu (OGGY): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oggy Inu (OGGY) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OGGY التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OGGY التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OGGY، استكشف السعر المباشر لتوكن OGGY!

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