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سعر Oggy Inu (OGGY) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 361.55K . يتم تحديث سعر OGGY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oggy Inu الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.71 - تغيير سعر Oggy Inu خلال اليوم هو -1.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 114,251.65T

أداء سعر Oggy Inu (OGGY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.16% 30 يوم $ 0 +13.30% 60 يوم $ 0 -6.58% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oggy Inu (OGGY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oggy Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -20.02% تغير السعر (1يوم) -1.16% تغير السعر (7 أيام) -11.58%

معلومات سوق Oggy Inu (OGGY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: