سعر Oggy Inu (OGGY)
سعر Oggy Inu (OGGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 361.55K. يتم تحديث سعر OGGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oggy Inu الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 122.71
- تغيير سعر Oggy Inu خلال اليوم هو -1.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 114,251.65T
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خلال اليوم، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oggy Inu مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.16%
|30 يوم
|$ 0
|+13.30%
|60 يوم
|$ 0
|-6.58%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oggy Inu: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-20.02%
-1.16%
-11.58%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What is the project about? OGGY INU is a BSC Meme ,$OGGY is a community-driven token that can't be controlled by anyone. We believe in the popularity of OGGY's image, OGGY in Crypto will be widespread and have a chance to become a trend..$OGGY - 2nd Shib or BabyDoge will be born. What makes your project unique? Audit Certik Burn 72,7% Total Supply Swap Dapp Big Marketing Campaign Listed on Bitget CEX Listed on CoinTiger CEX Partnership with BabyDoge Swap History of your project. What’s next for your project? Dapp Released. What can your token be used for? Reflection 5% for Holders.
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