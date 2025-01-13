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سعر OG404 (OG404) المباشر لليوم هو USD 940.78 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OG404 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OG404 الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 940.78 - تغيير سعر OG404 خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OG404 (OG404) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OG404 مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OG404 مقابل USD هو $ -85.6284785080 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OG404 مقابل USD هو $ +130.9765205360 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OG404 مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -85.6284785080 -9.10% 60 يوم $ +130.9765205360 +13.92% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OG404 (OG404)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OG404: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1,929.23$ 1,929.23 $ 1,929.23 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.19%

معلومات سوق OG404 (OG404)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: