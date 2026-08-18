سعر OFFICIAL ZUNO اليوم

السعر المباشر لمشروع OFFICIAL ZUNO (ZUNO) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZUNO الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ZUNO.

يحتل OFFICIAL ZUNO حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 170,471، مع عرض متداول قدره 10.00B ZUNO. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZUNO بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00863104، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ZUNO بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-17.74% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق OFFICIAL ZUNO (ZUNO)

القيمة السوقية $ 170.47K$ 170.47K $ 170.47K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 170.47K$ 170.47K $ 170.47K إمداد دورة التداول 10.00B 10.00B 10.00B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ OFFICIAL ZUNO هي $ 170.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ZUNO يبلغ 10.00B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 170.47K.