سعر Official Saudi Oil Reserve اليوم

السعر المباشر لمشروع Official Saudi Oil Reserve (OSOR) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 29.49% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OSOR الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OSOR.

يحتل Official Saudi Oil Reserve حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,180.67، مع عرض متداول قدره 999.99M OSOR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OSOR بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00979697، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OSOR بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و-44.76% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Official Saudi Oil Reserve (OSOR)

القيمة السوقية $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.18K$ 18.18K $ 18.18K إمداد دورة التداول 999.99M 999.99M 999.99M إجمالي العرض 999,987,701.011475 999,987,701.011475 999,987,701.011475

القيمة السوقية الحالية لـ Official Saudi Oil Reserve هي $ 18.18K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OSOR يبلغ 999.99M، مع إجمالي عرض 999987701.011475. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.18K.