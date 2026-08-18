سعر Official Layoff Coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Official Layoff Coin (LAYOFF) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 8.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LAYOFF الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LAYOFF.

يحتل Official Layoff Coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 384,029، مع عرض متداول قدره 965.72M LAYOFF. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LAYOFF بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00418483، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LAYOFF بمقدار +1.78% خلال الساعة الماضية و-23.92% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 41.49K.

معلومات سوق Official Layoff Coin (LAYOFF)

القيمة السوقية $ 384.03K$ 384.03K $ 384.03K الحجم (24 ساعة) $ 41.49K$ 41.49K $ 41.49K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 384.03K$ 384.03K $ 384.03K إمداد دورة التداول 965.72M 965.72M 965.72M إجمالي العرض 965,724,918.762348 965,724,918.762348 965,724,918.762348

القيمة السوقية الحالية لـ Official Layoff Coin هي $ 384.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 41.49K. العرض المتداول لـ LAYOFF يبلغ 965.72M، مع إجمالي عرض 965724918.762348. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 384.03K.