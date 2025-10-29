معلومات سعر Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 $ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.0011025$ 0.0011025 $ 0.0011025 أدنى سعر $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +1.44% تغير السعر (1يوم) +5.10% تغير السعر (7 أيام) -31.10% تغير السعر (7 أيام) -31.10%

سعر Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول DOGEWLFI بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـDOGEWLFI على الإطلاق هو $ 0.0011025، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير DOGEWLFI +1.44% على مدار الساعة الماضية، +5.10% على مدار 24 ساعة، و -31.10% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Official DogeWLFI Coin (DOGEWLFI)

القيمة السوقية $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 17.76K$ 17.76K $ 17.76K إمداد دورة التداول 999.07M 999.07M 999.07M إجمالي العرض 999,071,075.649496 999,071,075.649496 999,071,075.649496

القيمة السوقية الحالية لـ Official DogeWLFI Coin هي $ 17.76K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ DOGEWLFI يبلغ 999.07M، مع إجمالي عرض 999071075.649496. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 17.76K.