توكنوميكس Official Crypto Nostra (OCN) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Official Crypto Nostra (OCN)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Official Crypto Nostra (OCN) The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility Trade Tokens for Book

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Trade Tokens for Nfts الموقع الرسمي: http://www.officialcryptonostra.com/ الوثيقة البيضاء: https://officialcryptonostra.com/ocnwhitepaper.pdf اشتر OCN الآن!

توكنوميكس Official Crypto Nostra (OCN) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Official Crypto Nostra (OCN)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M إجمالي العرض: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B العرض المتداول: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 6.50M $ 6.50M $ 6.50M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00742022 $ 0.00742022 $ 0.00742022 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00289932 $ 0.00289932 $ 0.00289932 السعر الحالي: $ 0.00320045 $ 0.00320045 $ 0.00320045 معرفة المزيد عن سعر Official Crypto Nostra (OCN)

توكنوميكس Official Crypto Nostra (OCN): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Official Crypto Nostra (OCN) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OCN التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OCN التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OCN، استكشف السعر المباشر لتوكن OCN!

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