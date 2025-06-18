سعر Official Crypto Nostra (OCN)
سعر Official Crypto Nostra (OCN) المباشر لليوم هو USD 0.0048593. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.87M. يتم تحديث سعر OCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Official Crypto Nostra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Official Crypto Nostra خلال اليوم هو -1.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B
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خلال اليوم، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.23%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Official Crypto Nostra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.44%
-1.23%
-25.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The official Crypto Nostra. We're Here To Be Different. $OCN is The World's First Mafia Coin. A Trusted Family cryptocurrency token centered around community, loyalty, and Utility. Designed to operate like a close-knit crime family, $OCN emphasizes unity, exclusivity, and mutual support among holders. From a Online store, Social Club, and play to earn game. $OCN has it all. The Goal A community-driven cryptocurrency token inspired by the structure and loyalty of a mafia family. Built on the principles of trust, respect, and collaboration, $OCN unites its holders as part of an exclusive brotherhood. $OCN Utility * Trade Tokens for Book * Trade Tokens for Merch * Trade Tokens for Nfts
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