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سعر Official Crypto Nostra (OCN) المباشر لليوم هو USD 0.0048593 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 9.87M . يتم تحديث سعر OCN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Official Crypto Nostra الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Official Crypto Nostra خلال اليوم هو -1.23% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.00B

أداء سعر Official Crypto Nostra (OCN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Official Crypto Nostra مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.23% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Official Crypto Nostra (OCN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Official Crypto Nostra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00481296$ 0.00481296 $ 0.00481296 24 ساعة مرتفع $ 0.00499257$ 0.00499257 $ 0.00499257 عالية طوال الوقت $ 0.00742022$ 0.00742022 $ 0.00742022 تغير السعر (1 ساعة) -1.44% تغير السعر (1يوم) -1.23% تغير السعر (7 أيام) -25.47%

معلومات سوق Official Crypto Nostra (OCN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: