سعر Official Capybara coin اليوم

السعر المباشر لمشروع Official Capybara coin (CAPYBARA) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CAPYBARA الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CAPYBARA.

يحتل Official Capybara coin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9,694.84، مع عرض متداول قدره 999.93M CAPYBARA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CAPYBARA بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CAPYBARA بمقدار +1.49% خلال الساعة الماضية و+2.77% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Official Capybara coin (CAPYBARA)

القيمة السوقية $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 9.69K$ 9.69K $ 9.69K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M إجمالي العرض 999,933,182.0 999,933,182.0 999,933,182.0

القيمة السوقية الحالية لـ Official Capybara coin هي $ 9.69K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CAPYBARA يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999933182.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 9.69K.