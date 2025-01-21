سعر OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)
سعر OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.88K. يتم تحديث سعر BTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OFFICIAL BABY TRUMP الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 564.16K
- تغيير سعر OFFICIAL BABY TRUMP خلال اليوم هو -25.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-25.19%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OFFICIAL BABY TRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+17.68%
-25.19%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Official Baby Trump token, also known as BTRUMP, is a meme coin launched by a community of Trump fans. Built on the Solana blockchain, it offers users the opportunity to trade and invest in a lighthearted, community-driven cryptocurrency. As a Solana-based token, BTRUMP provides fast transactions, low fees, and a unique way for meme coin enthusiasts and Trump supporters to engage in the crypto space.
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