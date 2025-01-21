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سعر OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 213.88K . يتم تحديث سعر BTRUMP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OFFICIAL BABY TRUMP الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 564.16K - تغيير سعر OFFICIAL BABY TRUMP خلال اليوم هو -25.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OFFICIAL BABY TRUMP مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -25.19% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OFFICIAL BABY TRUMP: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +17.68% تغير السعر (1يوم) -25.19% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق OFFICIAL BABY TRUMP (BTRUMP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: