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سعر OEC BTC (BTCK) المباشر لليوم هو USD 105,192 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BTCK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OEC BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.01K - تغيير سعر OEC BTC خلال اليوم هو +1.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OEC BTC (BTCK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OEC BTC مقابل USD هو $ +1,045.71 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OEC BTC مقابل USD هو $ +8,613.6784776000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OEC BTC مقابل USD هو $ +15,290.1621216000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OEC BTC مقابل USD هو $ +35,547.61489673615 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1,045.71 +1.00% 30 يوم $ +8,613.6784776000 +8.19% 60 يوم $ +15,290.1621216000 +14.54% 90 يوم $ +35,547.61489673615 +51.04%

تحليل سعر OEC BTC (BTCK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OEC BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 98,169$ 98,169 $ 98,169 24 ساعة مرتفع $ 106,882$ 106,882 $ 106,882 عالية طوال الوقت $ 107,512$ 107,512 $ 107,512 تغير السعر (1 ساعة) -0.32% تغير السعر (1يوم) +1.00% تغير السعر (7 أيام) +9.86%

معلومات سوق OEC BTC (BTCK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: