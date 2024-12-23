سعر Odyssey (OCN)
سعر Odyssey (OCN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 338.87K. يتم تحديث سعر OCN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Odyssey الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 327.94
- تغيير سعر Odyssey خلال اليوم هو -4.39%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 10.00B
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خلال اليوم، كان سعر Odyssey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Odyssey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Odyssey مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Odyssey مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.39%
|30 يوم
|$ 0
|-14.72%
|60 يوم
|$ 0
|-1.41%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Odyssey: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.37%
-4.39%
-9.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Odyssey is primarily a decentralized sharing economy and peer-to-peer ecosystem, aiming to compete with and replace the likes of Airbnb and Uber. Odyssey dreams big - aiming to completely replace the concept of private ownership with an economy in which everything is shared and little is owned. It’s a long way from its goals, of course, but making peer-to-peer sharing more efficient with smart contracts is certainly a step in the right direction. The Odyssey website lists 9 advisors, with its primary two being Yi Shi, the CEO of Shanghai’s Avazu Holding, a leading global advertising platform, and Justin Sun, the backbone of the TRON cryptocurrency. The advisory team also includes Goh Jian Kai, founder and CEO of Southeast Asia’s cross-border payment solution system RateX. Odyssey has lofty goals, aiming to create a world where sharing is the norm and ownership or sharing monopoly doesn’t come in the way of people’s lives. A decentralized sharing platform where all service providers and customers are connected definitely sounds attractive. It’s a new currency, so it needs development to reach its goals. Of course, the fact that buying a large number of OCN tokens will not put a major dent in your pocket is a definite point in its favour.
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