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سعر Oduwa Coin (OWC) المباشر لليوم هو USD 0.224444 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.45M . يتم تحديث سعر OWC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oduwa Coin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.44 - تغيير سعر Oduwa Coin خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 15.38M

أداء سعر Oduwa Coin (OWC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ -0.0470408364 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ +1.4073943941 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0470408364 -20.95% 60 يوم $ +1.4073943941 +627.06% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oduwa Coin (OWC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oduwa Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +309.44%

معلومات سوق Oduwa Coin (OWC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: