سعر Oduwa Coin (OWC)
سعر Oduwa Coin (OWC) المباشر لليوم هو USD 0.224444. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.45M. يتم تحديث سعر OWC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oduwa Coin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.44
- تغيير سعر Oduwa Coin خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 15.38M
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خلال اليوم، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ -0.0470408364 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ +1.4073943941 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oduwa Coin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0470408364
|-20.95%
|60 يوم
|$ +1.4073943941
|+627.06%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oduwa Coin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+309.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OduwaCoin is a free open source project derived from collaborative blockchain Mirror of Bitcoin, PPCoin and NovaCoin with the goal of providing a long-term energy-efficient scrypt-based crypto-currency. Built on the foundation of Hybrid Blockchain POW/POS, innovations such as proof-of-stake help further advance the field of crypto-currency and boosting nearly NO-transaction fees for all users.
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