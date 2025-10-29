معلومات سعر Odin Liquidity Network (ODIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00571291 $ 0.00571291 $ 0.00571291 24 ساعة منخفض $ 0.00599474 $ 0.00599474 $ 0.00599474 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00571291$ 0.00571291 $ 0.00571291 24 ساعة مرتفع $ 0.00599474$ 0.00599474 $ 0.00599474 عالية طوال الوقت $ 0.129051$ 0.129051 $ 0.129051 أدنى سعر $ 0.00326052$ 0.00326052 $ 0.00326052 تغير السعر (1 ساعة) -0.67% تغير السعر (1يوم) -1.42% تغير السعر (7 أيام) +18.82% تغير السعر (7 أيام) +18.82%

سعر Odin Liquidity Network (ODIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00582307. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ODIN بين أدنى سعر $ 0.00571291 وأعلى سعر $ 0.00599474، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـODIN على الإطلاق هو $ 0.129051، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00326052.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ODIN -0.67% على مدار الساعة الماضية، -1.42% على مدار 24 ساعة، و +18.82% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Odin Liquidity Network (ODIN)

القيمة السوقية $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M إمداد دورة التداول 187.41M 187.41M 187.41M إجمالي العرض 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593 187,407,814.7566593

القيمة السوقية الحالية لـ Odin Liquidity Network هي $ 1.09M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ODIN يبلغ 187.41M، مع إجمالي عرض 187407814.7566593. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.09M.