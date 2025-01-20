سعر Ocvcoin (OCV)
سعر Ocvcoin (OCV) المباشر لليوم هو USD 0.00119159. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OCV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ocvcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.27
- تغيير سعر Ocvcoin خلال اليوم هو -1.12%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ocvcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ocvcoin مقابل USD هو $ -0.0000636291 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ocvcoin مقابل USD هو $ -0.0001192368 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ocvcoin مقابل USD هو $ -0.0003799197973319602 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.12%
|30 يوم
|$ -0.0000636291
|-5.33%
|60 يوم
|$ -0.0001192368
|-10.00%
|90 يوم
|$ -0.0003799197973319602
|-24.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ocvcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.13%
-1.12%
-0.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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