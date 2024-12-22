سعر Octus Bridge (BRIDGE)
سعر Octus Bridge (BRIDGE) المباشر لليوم هو USD 0.080443. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.42K. يتم تحديث سعر BRIDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Octus Bridge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.57
- تغيير سعر Octus Bridge خلال اليوم هو -95.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.36M
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خلال اليوم، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -1.9154727978180122 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -0.0772565642 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -0.0400052209 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -0.162572423391168 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -1.9154727978180122
|-95.96%
|30 يوم
|$ -0.0772565642
|-96.03%
|60 يوم
|$ -0.0400052209
|-49.73%
|90 يوم
|$ -0.162572423391168
|-66.89%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Octus Bridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-95.96%
-23.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The DAO-controlled Bridge facilitates fast cross-chain transfers in any direction within a single interface.
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