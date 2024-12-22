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سعر Octus Bridge (BRIDGE) المباشر لليوم هو USD 0.080443 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 511.42K . يتم تحديث سعر BRIDGE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Octus Bridge الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.57 - تغيير سعر Octus Bridge خلال اليوم هو -95.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.36M

أداء سعر Octus Bridge (BRIDGE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -1.9154727978180122 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -0.0772565642 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -0.0400052209 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Octus Bridge مقابل USD هو $ -0.162572423391168 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -1.9154727978180122 -95.96% 30 يوم $ -0.0772565642 -96.03% 60 يوم $ -0.0400052209 -49.73% 90 يوم $ -0.162572423391168 -66.89%

تحليل سعر Octus Bridge (BRIDGE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Octus Bridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.077221$ 0.077221 $ 0.077221 24 ساعة مرتفع $ 2.01$ 2.01 $ 2.01 عالية طوال الوقت $ 10.52$ 10.52 $ 10.52 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -95.96% تغير السعر (7 أيام) -23.29%

معلومات سوق Octus Bridge (BRIDGE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: