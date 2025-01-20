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سعر Octopus Protocol (OPS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Octopus Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53K - تغيير سعر Octopus Protocol خلال اليوم هو +7.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Octopus Protocol (OPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +7.75% 30 يوم $ 0 +12.13% 60 يوم $ 0 -0.47% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Octopus Protocol (OPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Octopus Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.044$ 1.044 $ 1.044 تغير السعر (1 ساعة) +3.90% تغير السعر (1يوم) +7.75% تغير السعر (7 أيام) -0.06%

معلومات سوق Octopus Protocol (OPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: