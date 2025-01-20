سعر Octopus Protocol (OPS)
سعر Octopus Protocol (OPS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Octopus Protocol الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.53K
- تغيير سعر Octopus Protocol خلال اليوم هو +7.75%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OPS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OPS.
خلال اليوم، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Octopus Protocol مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.75%
|30 يوم
|$ 0
|+12.13%
|60 يوم
|$ 0
|-0.47%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Octopus Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.90%
+7.75%
-0.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Octopus is an open-source protocol for issuing, trading, managing, and exchanging synthetic assets in a fair, and equally accessible financial ecosystem on Binance Smart Chain. The ecosystem encompasses a multitude of innovative products that facilitate the trading and management of synthetic assets under one universal platform. The products include issuance of decentralized derivatives, trading derivatives on Octopus Exchange, Decentralized Asset management of synthetic assets, social trading, and Options trading. We intend to create a universal platform with availability of tools and resources that facilitate each process - from creation to management of decentralized derivatives.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 OPS إلى AUD
A$--
|1 OPS إلى GBP
￡--
|1 OPS إلى EUR
€--
|1 OPS إلى USD
$--
|1 OPS إلى MYR
RM--
|1 OPS إلى TRY
₺--
|1 OPS إلى JPY
¥--
|1 OPS إلى RUB
₽--
|1 OPS إلى INR
₹--
|1 OPS إلى IDR
Rp--
|1 OPS إلى PHP
₱--
|1 OPS إلى EGP
￡E.--
|1 OPS إلى BRL
R$--
|1 OPS إلى CAD
C$--
|1 OPS إلى BDT
৳--
|1 OPS إلى NGN
₦--
|1 OPS إلى UAH
₴--
|1 OPS إلى VES
Bs--
|1 OPS إلى PKR
Rs--
|1 OPS إلى KZT
₸--
|1 OPS إلى THB
฿--
|1 OPS إلى TWD
NT$--
|1 OPS إلى CHF
Fr--
|1 OPS إلى HKD
HK$--
|1 OPS إلى MAD
.د.م--