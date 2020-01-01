توكنوميكس OctonetAI (OCTO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OctonetAI (OCTO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OctonetAI (OCTO) At OctonetAI, we are committed to revolutionizing the way developers, businesses, and researchers access and utilize artificial intelligence. Powered by the Solana blockchain, our innovative platform offers a comprehensive suite of AI and machine learning solutions designed for scalability, speed, and affordability. From pre trained models to high performance GPU rentals, OctonetAI is your gateway to unlocking the full potential of AI technology. Join us in shaping the future of AI-driven applications and discover the possibilities that OctonetAI can bring to your projects الموقع الرسمي: https://www.octonet.ai/ الوثيقة البيضاء: https://docs.octonet.ai/ اشتر OCTO الآن!

توكنوميكس OctonetAI (OCTO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OctonetAI (OCTO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.18M $ 1.18M $ 1.18M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.329984 $ 0.329984 $ 0.329984 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00287734 $ 0.00287734 $ 0.00287734 السعر الحالي: $ 0.01179968 $ 0.01179968 $ 0.01179968 معرفة المزيد عن سعر OctonetAI (OCTO)

توكنوميكس OctonetAI (OCTO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OctonetAI (OCTO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OCTO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OCTO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OCTO، استكشف السعر المباشر لتوكن OCTO!

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