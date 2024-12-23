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سعر Octokn (OTK) المباشر لليوم هو USD 0.02726621 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.56M . يتم تحديث سعر OTK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Octokn الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.84K - تغيير سعر Octokn خلال اليوم هو +6.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 386.99M

أداء سعر Octokn (OTK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ +0.00155261 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ +0.0111096445 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ -0.0012099871 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ -0.0031166100174542 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00155261 +6.04% 30 يوم $ +0.0111096445 +40.75% 60 يوم $ -0.0012099871 -4.43% 90 يوم $ -0.0031166100174542 -10.25%

تحليل سعر Octokn (OTK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Octokn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02483906$ 0.02483906 $ 0.02483906 24 ساعة مرتفع $ 0.02742673$ 0.02742673 $ 0.02742673 عالية طوال الوقت $ 0.118845$ 0.118845 $ 0.118845 تغير السعر (1 ساعة) +0.75% تغير السعر (1يوم) +6.04% تغير السعر (7 أيام) -21.84%

معلومات سوق Octokn (OTK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: