سعر Octokn (OTK)
سعر Octokn (OTK) المباشر لليوم هو USD 0.02726621. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.56M. يتم تحديث سعر OTK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Octokn الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 94.84K
- تغيير سعر Octokn خلال اليوم هو +6.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 386.99M
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خلال اليوم، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ +0.00155261 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ +0.0111096445 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ -0.0012099871 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Octokn مقابل USD هو $ -0.0031166100174542 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00155261
|+6.04%
|30 يوم
|$ +0.0111096445
|+40.75%
|60 يوم
|$ -0.0012099871
|-4.43%
|90 يوم
|$ -0.0031166100174542
|-10.25%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Octokn: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.75%
+6.04%
-21.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Octo Gaming is a platform that rewards users for playing games. It leverages blockchain technology to enhance gaming experiences and provide incentives. Players can earn rewards by engaging in various games hosted on the platform, promoting a more interactive and rewarding gaming environment.
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