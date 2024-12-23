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سعر OctoFi (OCTO) المباشر لليوم هو USD 0.358441 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 126.48K . يتم تحديث سعر OCTO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OctoFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.05K - تغيير سعر OctoFi خلال اليوم هو -0.11% - لديه عرض متداول بقيمة USD 352.87K

أداء سعر OctoFi (OCTO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OctoFi مقابل USD هو $ -0.0003953014818494 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OctoFi مقابل USD هو $ +0.0467766221 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OctoFi مقابل USD هو $ +0.1475334911 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OctoFi مقابل USD هو $ +0.13217801560522976 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0003953014818494 -0.11% 30 يوم $ +0.0467766221 +13.05% 60 يوم $ +0.1475334911 +41.16% 90 يوم $ +0.13217801560522976 +58.42%

تحليل سعر OctoFi (OCTO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OctoFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.354742$ 0.354742 $ 0.354742 24 ساعة مرتفع $ 0.369813$ 0.369813 $ 0.369813 عالية طوال الوقت $ 127.81$ 127.81 $ 127.81 تغير السعر (1 ساعة) -2.29% تغير السعر (1يوم) -0.11% تغير السعر (7 أيام) -5.81%

معلومات سوق OctoFi (OCTO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: