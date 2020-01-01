توكنوميكس OcNest AI (OCAI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OcNest AI (OCAI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OcNest AI (OCAI) OcNest AI is a platform developed to facilitate the processing, analysis, and comprehension of complex information through visual representation and data integration. Recognizing the challenges individuals and organizations face when dealing with large and intricate datasets, OcNest AI offers tools designed to simplify these processes. A core component of the platform is Intelligent Concept Mapping. This feature enables users to transform raw data, research findings, and other forms of information from disparate sources into clear, visual diagrams. By creating these visual representations, OcNest AI aims to make it easier to identify relationships, patterns, and key insights that might be obscured within textual or numerical data alone. This visualization process can be particularly useful for brainstorming, strategic planning, and explaining complex concepts to others. الموقع الرسمي: https://www.ocnest.ai/ الوثيقة البيضاء: https://ocnest-ai.gitbook.io/ocnest-ai-docs اشتر OCAI الآن!

توكنوميكس OcNest AI (OCAI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OcNest AI (OCAI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 28.78K $ 28.78K $ 28.78K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 28.78K $ 28.78K $ 28.78K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.088172 $ 0.088172 $ 0.088172 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00209772 $ 0.00209772 $ 0.00209772 السعر الحالي: $ 0.0028624 $ 0.0028624 $ 0.0028624 معرفة المزيد عن سعر OcNest AI (OCAI)

توكنوميكس OcNest AI (OCAI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OcNest AI (OCAI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OCAI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OCAI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OCAI، استكشف السعر المباشر لتوكن OCAI!

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