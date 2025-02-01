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سعر OcNest AI (OCAI) المباشر لليوم هو USD 0.067805 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OCAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OcNest AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 67.39K - تغيير سعر OcNest AI خلال اليوم هو +1.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OcNest AI (OCAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OcNest AI مقابل USD هو $ +0.00120488 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OcNest AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OcNest AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OcNest AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00120488 +1.81% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OcNest AI (OCAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OcNest AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.06651$ 0.06651 $ 0.06651 24 ساعة مرتفع $ 0.083204$ 0.083204 $ 0.083204 عالية طوال الوقت $ 0.083204$ 0.083204 $ 0.083204 تغير السعر (1 ساعة) +0.84% تغير السعر (1يوم) +1.81% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق OcNest AI (OCAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: