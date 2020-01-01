توكنوميكس OceansGallerie On SUI (OCEANS) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OceansGallerie On SUI (OCEANS)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OceansGallerie On SUI (OCEANS) OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space. الموقع الرسمي: https://oceansgallerie.xyz/ اشتر OCEANS الآن!

توكنوميكس OceansGallerie On SUI (OCEANS) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OceansGallerie On SUI (OCEANS)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 226.05K $ 226.05K $ 226.05K إجمالي العرض: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B العرض المتداول: $ 1.40B $ 1.40B $ 1.40B القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 1.61M $ 1.61M $ 1.61M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00325626 $ 0.00325626 $ 0.00325626 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00016147 $ 0.00016147 $ 0.00016147 معرفة المزيد عن سعر OceansGallerie On SUI (OCEANS)

توكنوميكس OceansGallerie On SUI (OCEANS): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OceansGallerie On SUI (OCEANS) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OCEANS التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OCEANS التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OCEANS، استكشف السعر المباشر لتوكن OCEANS!

توقعات سعر OCEANS هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه OCEANS؟ تجمع صفحة توقعات أسعار OCEANS الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر OCEANS الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!