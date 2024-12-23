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سعر OceansGallerie On SUI (OCEANS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 310.76K . يتم تحديث سعر OCEANS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OceansGallerie On SUI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.49 - تغيير سعر OceansGallerie On SUI خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.40B

أداء سعر OceansGallerie On SUI (OCEANS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 -91.76% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OceansGallerie On SUI (OCEANS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OceansGallerie On SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00325626$ 0.00325626 $ 0.00325626 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -11.20%

معلومات سوق OceansGallerie On SUI (OCEANS)

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