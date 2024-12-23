سعر OceansGallerie On SUI (OCEANS)
سعر OceansGallerie On SUI (OCEANS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 310.76K. يتم تحديث سعر OCEANS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OceansGallerie On SUI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.49
- تغيير سعر OceansGallerie On SUI خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.40B
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خلال اليوم، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OceansGallerie On SUI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-91.76%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OceansGallerie On SUI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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-11.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OceansGallerie is a decentralized Web3 ecosystem on SUI that merges creativity, engagement, and rewards. It allows users to participate in AI-powered meme creation, task distribution, and community voting. Users earn $OCEANS tokens by completing creative tasks, which play a central role in the platform's ecosystem. The project aims to foster innovation and collaboration while empowering users to create value and grow within the decentralized space.
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