سعر OceanFi (OCF)
سعر OceanFi (OCF) المباشر لليوم هو USD 0.356843. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OCF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OceanFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 577.00
- تغيير سعر OceanFi خلال اليوم هو -1.77%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OceanFi مقابل USD هو $ -0.0064310646907019 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OceanFi مقابل USD هو $ -0.0380849969 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OceanFi مقابل USD هو $ -0.0378971904 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OceanFi مقابل USD هو $ -0.2511371929723982 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0064310646907019
|-1.77%
|30 يوم
|$ -0.0380849969
|-10.67%
|60 يوم
|$ -0.0378971904
|-10.62%
|90 يوم
|$ -0.2511371929723982
|-41.30%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OceanFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.14%
-1.77%
-6.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
## What Is OceanFi? OceanFi is an extensive fitness ecosystem, encompassing a Fitness App, a wide array of Innovative Integrations, Social Wellness Features, DeFi Components, a layer-1 Solution, the Fitness Metaverse, and an AI Trainer portal. Seamlessly merging sports science with cutting-edge technology and AI-driven algorithms, OceanFi delivers a diverse range of services and experiences tailored for fitness enthusiasts while incentivizing and rewarding their performance to foster a sustainable and fulfilling community ## What makes OceanFi Unique? 1, Tech Integration AI-Powered Personalization: - AI & IOT Integration: The heart of OceanFi lies in its AI tracking system. This AI learns from user preferences and performance, tailoring workouts to specific goals and progress. - AI Trainer: Personalized wellness is the key to unlocking your full potential. With real-time tracking, instant feedback, personalized recommendations, progress tracking, convenience, and empowerment functions, it's a game-changer in your wellness journey. Privacy & Data Management: This extends from the physical world to the immersive metaverse, ensuring that our users can readily access and monetize their valuable data, all while maintaining their privacy. Defi features & Blockchain Integration: Whether you're earning tokens through exercise, participating in DeFi practices, providing liquidity, shaping the platform's governance, or owning NFTs, OceanFi's DeFi ecosystem is a powerful extension of your financial toolkit. Layer-1 Solutions: Our integration of Layer-1 solutions represents a significant stride in enhancing the efficiency, scalability, and sustainability of our platfo 2, OceanFi breaks down motivational barriers by fostering a supportive social environment and incentivizing participation, transforming fitness into a social experience. - Vibrant Social Elements Fostering Interaction - Group Workouts and Challenge - Educational Center, Trainer, and Expert Interaction
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