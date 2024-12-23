سعر OceanEX (OCE)
سعر OceanEX (OCE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 962.25K. يتم تحديث سعر OCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OceanEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 389.05
- تغيير سعر OceanEX خلال اليوم هو -2.59%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 7.00B
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خلال اليوم، كان سعر OceanEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OceanEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OceanEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OceanEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.59%
|30 يوم
|$ 0
|-9.12%
|60 يوم
|$ 0
|+11.26%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OceanEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.23%
-2.59%
-30.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OCE is an indispensable piece of OceanEx’s ecosystem and future developments. It can be used in many scenarios including but not limited to: pay for fees of services such as: transaction fee, withdraw fee, listing fee, argo/fund deployment fee voting right in project listing pool invitation to OceanEx’s quality community events and meetups access to our market research center in OceanLab subscribe to and use our professional developed trading tools and investment products such as CryptoBento™ more to come in the future
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