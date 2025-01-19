سعر OccamX (OCX)
سعر OccamX (OCX) المباشر لليوم هو USD 0.00140847. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OccamX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.26
- تغيير سعر OccamX خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OccamX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OccamX مقابل USD هو $ +0.0000734570 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OccamX مقابل USD هو $ +0.0004887344 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OccamX مقابل USD هو $ +0.0007060002095129001 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0000734570
|+5.22%
|60 يوم
|$ +0.0004887344
|+34.70%
|90 يوم
|$ +0.0007060002095129001
|+100.50%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OccamX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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--
+15.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OccamX is an high-throughput DEX tailor made for Cardano native tokens and more, developed by a seasoned team of blockchain professionals supported by Occam Occelerator program. Backed by both IOHK through the cFund and EMURGO, OccamX is going to unleash vast liquidity for existing CNTs, including some of those that launch through IDOs on partnered multi-chain launchpad OccamRazer. OccamX is an Automated Market Maker decentralized exchange through which users will be freely able to create pools, provide liquidity, and perform swap of assets without the need of a custody centralized third party
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