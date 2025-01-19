سعر Ocavu Network (OCAVU)
سعر Ocavu Network (OCAVU) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OCAVU مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ocavu Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 44.67
- تغيير سعر Ocavu Network خلال اليوم هو +0.25%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ocavu Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ocavu Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ocavu Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ocavu Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.25%
|30 يوم
|$ 0
|-0.88%
|60 يوم
|$ 0
|+2.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ocavu Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.25%
-0.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ocavu Network Token (ONT) is used to provide trading liquidity and utility to additional tokens. Backed by Ocavu (formerly Seek 5 years, 120m valuation) we empower influencers, businesses, brands etc in successful token/nft launches all powered by ONT
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