سعر OBVIOUS COIN (OBVIOUS)
سعر OBVIOUS COIN (OBVIOUS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 398.95K. يتم تحديث سعر OBVIOUS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OBVIOUS COIN الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر OBVIOUS COIN خلال اليوم هو -10.76%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M
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خلال اليوم، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.76%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OBVIOUS COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+2.91%
-10.76%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
this is an obvious play
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