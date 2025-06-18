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سعر OBVIOUS COIN (OBVIOUS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 398.95K . يتم تحديث سعر OBVIOUS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OBVIOUS COIN الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر OBVIOUS COIN خلال اليوم هو -10.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.93M

أداء سعر OBVIOUS COIN (OBVIOUS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OBVIOUS COIN مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.76% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OBVIOUS COIN: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00150196$ 0.00150196 $ 0.00150196 تغير السعر (1 ساعة) +2.91% تغير السعر (1يوم) -10.76% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق OBVIOUS COIN (OBVIOUS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: