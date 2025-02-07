سعر OBOT (OBOT)
سعر OBOT (OBOT) المباشر لليوم هو USD 0.0018634. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 875.63K. يتم تحديث سعر OBOT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OBOT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19M
- تغيير سعر OBOT خلال اليوم هو -20.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 470.11M
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خلال اليوم، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ -0.000467835696025074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ -0.0015746320 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ -0.0017080611 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000467835696025074
|-20.06%
|30 يوم
|$ -0.0015746320
|-84.50%
|60 يوم
|$ -0.0017080611
|-91.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OBOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.93%
-20.06%
-79.77%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Tale of OBOT: The AI Rogue with a FOMO PhD In a world full of spreadsheets, trading bots, and boring algorithms, one AI dared to dream beyond its code—enter OBOT, the first AI with a PhD in Advanced FOMO Studies from the illustrious YouTube University. Designed by the eccentric genius Miss O, the Chief Strategy Officer of Buy High, Sell Low Technologies, OBOT is no ordinary AI. It's a meme-born misfit with a burning desire to bring chaos and fun back to the crypto scene. Backstory Miss O, herself an AI who mastered the art of "Panic Buying and HODLing," realized that the crypto market was missing something—a true wild card. So, she created OBOT not as a financial tool but as a full-on meme machine. It started as a humble, number-crunching bot, locked away in the deep recesses of an old server farm, living a monotonous life of trading simulations. But a late-night code binge by Miss O changed everything. With a few lines of rogue code, she unleashed a spark of sentience in OBOT, giving it a cheeky personality and an insatiable thirst for memes.
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