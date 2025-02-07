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سعر OBOT (OBOT) المباشر لليوم هو USD 0.0018634 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 875.63K . يتم تحديث سعر OBOT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OBOT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.19M - تغيير سعر OBOT خلال اليوم هو -20.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 470.11M

أداء سعر OBOT (OBOT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ -0.000467835696025074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ -0.0015746320 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ -0.0017080611 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OBOT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000467835696025074 -20.06% 30 يوم $ -0.0015746320 -84.50% 60 يوم $ -0.0017080611 -91.66% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OBOT (OBOT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OBOT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131522$ 0.00131522 $ 0.00131522 24 ساعة مرتفع $ 0.00242067$ 0.00242067 $ 0.00242067 عالية طوال الوقت $ 0.04026449$ 0.04026449 $ 0.04026449 تغير السعر (1 ساعة) +0.93% تغير السعر (1يوم) -20.06% تغير السعر (7 أيام) -79.77%

معلومات سوق OBOT (OBOT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: