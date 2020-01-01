توكنوميكس Obi PNut Kenobi (OPK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Obi PNut Kenobi (OPK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Obi PNut Kenobi (OPK) Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal. الموقع الرسمي: https://www.opksol.com/ اشتر OPK الآن!

توكنوميكس Obi PNut Kenobi (OPK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Obi PNut Kenobi (OPK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 211.19K $ 211.19K $ 211.19K إجمالي العرض: $ 999.21M $ 999.21M $ 999.21M العرض المتداول: $ 999.21M $ 999.21M $ 999.21M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 211.19K $ 211.19K $ 211.19K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.04561382 $ 0.04561382 $ 0.04561382 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00021136 $ 0.00021136 $ 0.00021136 معرفة المزيد عن سعر Obi PNut Kenobi (OPK)

توكنوميكس Obi PNut Kenobi (OPK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Obi PNut Kenobi (OPK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OPK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OPK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OPK، استكشف السعر المباشر لتوكن OPK!

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