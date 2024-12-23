سعر Obi PNut Kenobi (OPK)
سعر Obi PNut Kenobi (OPK) المباشر لليوم هو USD 0.00176661. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M. يتم تحديث سعر OPK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Obi PNut Kenobi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.79K
- تغيير سعر Obi PNut Kenobi خلال اليوم هو +8.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.34M
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خلال اليوم، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ +0.00013116 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ -0.0010513816 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00013116
|+8.02%
|30 يوم
|$ -0.0010513816
|-59.51%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Obi PNut Kenobi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.57%
+8.02%
-24.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Inspired by Elon Musk: "If you strike me down, I will become more powerful than you could possibly imagine"... Obi PNut Kenobi, for all squirrels. #OPK Obi PNut Kenobi is the MEME token on the SOL Blockchain Platform. Over 4,000 new $OPK holders and more than 1,000 allies have joined our ranks in the Telegram. We continue to grow and make our voices heard every day. Together we can reach the goal.
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