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سعر Obi PNut Kenobi (OPK) المباشر لليوم هو USD 0.00176661 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.77M . يتم تحديث سعر OPK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Obi PNut Kenobi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 114.79K - تغيير سعر Obi PNut Kenobi خلال اليوم هو +8.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.34M

أداء سعر Obi PNut Kenobi (OPK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ +0.00013116 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ -0.0010513816 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Obi PNut Kenobi مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013116 +8.02% 30 يوم $ -0.0010513816 -59.51% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Obi PNut Kenobi (OPK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Obi PNut Kenobi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00153957$ 0.00153957 $ 0.00153957 24 ساعة مرتفع $ 0.0019008$ 0.0019008 $ 0.0019008 عالية طوال الوقت $ 0.04561382$ 0.04561382 $ 0.04561382 تغير السعر (1 ساعة) -0.57% تغير السعر (1يوم) +8.02% تغير السعر (7 أيام) -24.06%

معلومات سوق Obi PNut Kenobi (OPK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: