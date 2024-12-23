سعر OATH (OATH)
سعر OATH (OATH) المباشر لليوم هو USD 0.0033229. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 567.37K. يتم تحديث سعر OATH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OATH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 164.21
- تغيير سعر OATH خلال اليوم هو -1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 171.05M
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خلال اليوم، كان سعر OATH مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OATH مقابل USD هو $ -0.0016067979 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OATH مقابل USD هو $ -0.0023099511 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OATH مقابل USD هو $ -0.007137366554216332 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.17%
|30 يوم
|$ -0.0016067979
|-48.35%
|60 يوم
|$ -0.0023099511
|-69.51%
|90 يوم
|$ -0.007137366554216332
|-68.23%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OATH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.60%
-1.17%
-33.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The OATH token is a decentralized governance token used to manage the Reaper.Farm, Ethos Reserve, and Digit as well as any future OATH ecosystem platforms / dApps. Each of these protocols are governed by OATH token holders, who can participate in the governance process by voting on proposals to upgrade, improve and expand these protocols via governance proposals / votes. The OATH ecosystem is focused on providing sustainable and positive-sum infrastructure for decentralized financial markets, developing innovative protocols that aim to increase yield for users, reduce costs for developers, and minimize risk wherever possible.
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