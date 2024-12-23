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سعر OATH (OATH) المباشر لليوم هو USD 0.0033229 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 567.37K . يتم تحديث سعر OATH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OATH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 164.21 - تغيير سعر OATH خلال اليوم هو -1.17% - لديه عرض متداول بقيمة USD 171.05M

أداء سعر OATH (OATH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OATH مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OATH مقابل USD هو $ -0.0016067979 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OATH مقابل USD هو $ -0.0023099511 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OATH مقابل USD هو $ -0.007137366554216332 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.17% 30 يوم $ -0.0016067979 -48.35% 60 يوم $ -0.0023099511 -69.51% 90 يوم $ -0.007137366554216332 -68.23%

تحليل سعر OATH (OATH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OATH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00324171$ 0.00324171 $ 0.00324171 24 ساعة مرتفع $ 0.0035114$ 0.0035114 $ 0.0035114 عالية طوال الوقت $ 0.664838$ 0.664838 $ 0.664838 تغير السعر (1 ساعة) -0.60% تغير السعر (1يوم) -1.17% تغير السعر (7 أيام) -33.30%

معلومات سوق OATH (OATH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: